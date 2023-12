Biathlon: Doll krönt mit Sprint-Sieg DSV-Top-Ergebnis

Johannes Kühn, der alle zehn Scheiben traf, landete auf dem sechsten Platz. Justus Strelow beendete das Rennen nach einem Fehlschuss als 18. und nur David Zobel drehte als einziger Deutscher zwei Extrarunden. Er musste sich mit dem 39. Rang begnügen.

"Das Wichtigste ist, dass die Jungs die Form aus Östersund mitnehmen konnten. Das war keine Eintagsfliege", sagte Disziplin-Trainer Jens Filbrich. "Die Jungs sind immer in der Lage, wenn alles klappt, ganz vorn zu landen."

Dolls Lob galt insbesondere den Technikern. "Ich hatte richtig gute Ski. Es war so easy, Zeit rauszuholen - das hat es entschieden", sagte er. An das Jagdrennen über 12,5 Kilometer wollte er nicht direkt denken. "Ich schaue mir die Ergebnisliste an und dann machen wir uns einen Plan", sagte Doll. "Erst einmal gibt es aber noch Kaffee, Kuchen und selbst gebackene Plätzchen."