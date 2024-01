Biathlon: DSV-Sportdirektor bestätigt: Kebinger nicht zur WM

Kebinger werde erst einmal auf Wettkämpfe und intensives Training komplett verzichten, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. "Klar fällt ihr das nicht leicht, sie ist eine absolute Kämpferin", sagte Bitterling. "Aber dieser Kampfgeist ist in diesem Moment vielleicht das, was sie in die falsche Richtung schickt, weil sie vom Kopf her unbedingt will. Aber sie hat es verstanden."