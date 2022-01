Biathlon Eigenes Bett soll Herrmann helfen: "Gutes Gefühl" holen

Bundestrainer Kirchner bleibt entspannt

Gleich im ersten Saisonrennen schaffte es Herrmann Ende November in Östersund als Dritte im Einzel aufs Podium. Nach dem starken Start gelang das nicht mehr. Ein Infekt hatte sie Ende Dezember zur vorzeitigen Abreise vom Weltcup in Frankreich gezwungen, in Oberhof wollte es trotz besserer Verfassung noch nicht wieder laufen. "Die Form war noch nicht da, wo sie sein kann", sagte Bundestrainer Mark Kirchner, der aber entspannt bleibt: "Ich bin überzeugt, dass sie sich stark bei den Olympischen Spielen präsentieren wird."

Nicht erst seit dieser Saison liegt Herrmanns Fokus auf den Winterspielen. Bereits im vergangenen Winter hatte sie Peking fest im Blick, trainierte auch immer wieder gezielt in der Schweizer Höhe von Davos, um sich auf die Bedingungen in Asien vorzubereiten. "Ich muss mir jetzt einfach in Ruhpolding ein gutes Gefühl holen im Laufen, aber auch im Schießen", sagte Herrmann, die nicht an ihrer Grundform zweifelt: "Ich bin optimistisch und zuversichtlich, dass es in den nächsten Wettkämpfen besser wird." Aber vor allem im eigentlich leichteren Liegendanschlag hat sie - wie auch Norwegens Star Johannes Thingnes Bö - derzeit große Probleme.

Ein Wohlfühl-Umfeld könnte ihr dabei helfen. "Da kann man schon eine andere Energie schöpfen, als wenn man die ganze Zeit im Hotel unterwegs ist, den Vorteil versuchen wir zu nutzen", sagte Herrmann zur Aussicht auf ein paar Nächte im eigenen Bett. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Thomas Wick, einem ehemaligen Langläufer, baut sie in Ruhpolding ein Haus und sieht ihren Lebensmittelpunkt weiter in Bayern. Auch viele Stunden Training in der Chiemgau Arena in der Vergangenheit sollen nun Sicherheit geben: "Im Wohnzimmer Ruhpolding kennt man die Scheiben vielleicht ein bisschen besser - und da hoffe ich, dass ich den Flow Richtung Peking langsam aufbauen kann."