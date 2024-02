Routinier Doll war leicht angeschlagen erst am Dienstag nach Tschechien angereist und hatte tags darauf nur aus der Ferne Rang fünf des Mixed-Teams verfolgt. Jetzt will er bei seiner mutmaßlich letzten WM zeigen, dass noch mit ihm zu rechnen ist. "Ich habe nie Probleme, nach einer Krankheit zurückzukommen. Und ich habe immer noch den Anspruch, ein perfektes Rennen abzuliefern", sagte der Schwarzwälder, der in diesem Winter die Sprints in Lenzerheide und Oberhof gewann.

Danach hatte er allerdings massive Probleme am Schießstand und war weit weg von der Spitze. Zu Hause ging er dann mit seinem Heimtrainer in die Analyse: Doll schoss technisch unsauber, die Grundelemente passten nicht mehr. Mit dem Laser ging es noch mal ans Finetuning. "Es läuft gerade wieder ganz gut, ich habe wieder Lust aufs Schießen. Und ich denke, dass ich mit einer gewissen Sicherheit am Samstag an den Schießstand komme."