Biathlon Fokus auf letztes Rennen: Herrmann-Wick lässt nicht locker

Damit spielte die Sprint-Weltmeisterin auf ihre schwachen Massenstart-Auftritte in diesem Winter an. Bei drei Starts schaffte es die 34-jährige Sächsin kein einziges Mal unter die Top 20, weder im Weltcup noch bei der Heim-WM in Oberhof. "Mit dem, was heute passiert ist, werde ich jetzt alles genießen. Das heute kann man sowieso nicht mehr toppen", sagte Herrmann-Wick am Samstag nach ihrem beeindruckenden Triumph im Sprint.

Mit ihrem elften Weltcupsieg sicherte sie sich auch noch die Disziplin-Weltcupwertung und gewann zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn die kleine Kristallkugel für die beste Sprinterin der Saison. Besonders war das auch, weil viele Freunde und ihre Familie in Oslo dabei waren. Sie alle sahen, wie sich die ehemalige Langläuferin so am vorletzten Tag ihrer Karriere eine Audienz bei Norwegens König Harald verdiente. Nur die Siegerinnen und Sieger dürfen in die Loge auf der Haupttribüne. Herrmann-Wick nutzte die seltene Gelegenheit für ein Selfie.