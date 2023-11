Biathlon: Greis gratuliert Mann in Gelb: Wird Rees Auftrieb geben

"Vielleicht kann er es ja verteidigen, das würde ich ihm wünschen", sagte der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Aber, so schränkte er ein: "Das ist natürlich noch mal eine andere Liga."

Rees hatte beim Auftakt im schwedischen Östersund den ersten Weltcupsieg der Karriere gefeiert und als erster Deutscher seit Greis vor fast 15 Jahren das Gelbe Trikot geholt. Greis hatte am 3. Dezember 2008 ebenfalls in Östersund das Auftakteinzelrennen über 20 Kilometer gewonnen und war dann drei Tage später in Gelb in den Sprint gegangen. Da wurde der Allgäuer aber nur 14. und musste das Leibchen an den Norweger Emil Hegle Svendsen abtreten. Seitdem hatte es kein deutscher Skijäger mehr in das prestigeträchtige Trikot des Weltcup-Spitzenreiters geschafft.