Biathlon in Kontiolahti Genesene Preuß nach Rang fünf "positiv überrascht"

Daran habe sie im Vorfeld aber nicht gedacht, sagte Preuß. "Ich war wirklich mit etwas anderem beschäftigt. Ich bin dann gestern zum ersten Mal wieder locker eine Stunde raus und habe geschaut, wie sich der Körper anfühlt - von dem her wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe einfach versucht, Spaß zu haben." Schon in der Vergangenheit hatte die Bayerin immer wieder mit vielen gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen.

Junges DSV-Quartett zahlt Lehrgeld

Lehrgeld mussten hingegen die übrigen vier DSV-Starterinnen zahlen. Selina Grotian (4 Fehler/50.), Julia Tannheimer (5/57.), Julia Kink (5/65.) und Johanna Puff (4/74.) hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Das noch sehr junge Quartett leistete sich insgesamt zu viele Patzer am Schießstand.

"Ich habe mir beim Schießen etwas anderes vorgestellt", sagte Grotian stellvertretend für die junge Garde. "Im Training hat es immer super geklappt. Alles in allem war es ganz in Ordnung für das erste Rennen. Aber ich habe mir schon etwas mehr erhofft."