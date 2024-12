"Natürlich wäre es noch schöner gewesen, um das Podest im Sprint zu kämpfen. Aber ich habe von vorneherein gemerkt, dass ich nicht so gut in der Spur war heute. Vom Gefühl her hat mir so ein bisschen der Punch gefehlt", sagte Riethmüller der ARD. "Im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden mit dem Tag."

Zwei Franzosen vor einem Norweger

Den Sieg sicherte sich nach 15 Kilometern Eric Perrot, der ebenfalls eine Extrarunde drehen musste. Sein französischer Landsmann Quentin Fillon Maillet (3 Schießfehler) und Sturla Holm Laegreid (2) aus Norwegen überquerten die Ziellinie als Zweiter und Dritter.