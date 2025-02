Biathlon in Lenzerheide Preuß und Co. bei WM angriffslustig: "Medaillen einsammeln"

In der Schweiz wirkt Preuß fokussiert und bereit, es bei ihrer vielleicht letzten WM-Teilnahme ganz nach oben zu schaffen. Ohne große Krankheiten kam sie bislang durch den Winter, das hatte es in der Vergangenheit nur selten gegeben. An die harten Bedingungen in Lenzerheide hatte sie sich mit höheren Trainingsumfängen schon im Herbst gewöhnt, war selbst in die Schweiz und in den kommenden Olympia-Ort Antholz gereist, um eigenständig zu trainieren. Für diese Mühen will sie sich am besten am Freitag schon mit der so lange ersehnten Rückkehr auf das WM-Podest belohnen.