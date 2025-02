Biathlon in Lenzerheide "Fantastisch gemacht": WM-Bronze für Preuß und Strelow

Der Sachse, in der Vorsaison bester Schütze im Weltcup, brauchte in seinem ersten Umlauf liegend einen Nachlader, stehend räumte er dann alle fünf Scheiben in 18,7 Sekunden ab. So wechselte Strelow als Zweiter auf Preuß, 4,4 Sekunden hinter der Schweiz.

Anschließend überzeugte Preuß mit tadellosen Einlagen, ehe Strelow gemeinsam mit Quentin Fillon Maillet zum letzten Schießen kam. Beide leisteten sich einen Fehlschuss. Doch der Franzose war auf dem Weg zum nächsten Golf für sein Land schneller in der Loipe und auch der norwegische Star Bö schaffte es, Strelow noch abzufangen. Dabei hatten er und seine Partnerin Ragnhild Femsteinevik 15 Nachlader gebraucht.

"Was der Johannes Thingnes Bö auf der Schlussrunde runter gezaubert hat - der ist einfach ein Killer, der Typ. Das war hochverdient, denn er ist einfach der beste Biathlet", sagte Preuß, die im Zielbereich mitzitterte: "Zuschauen ist schlimmer. Wir können aber sehr zufrieden sein heute."