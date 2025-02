Biathlon in Lenzerheide Preuß am Ende ihrer Kräfte - WM-Erlösung für Männer

"Jetzt hier zu sitzen und mit den Jungs und dem ganzen Team zu feiern, ist für mich das Größte, was ich erreicht habe", sagte Kühn und kündigte am Samstag umgehend seine Pläne für ein Karriereende an. "Mein Plan geht bis Olympia 2026. Pläne können sich ändern, aber Stand jetzt ist der Plan so", sagte Kühn.

Endlich Aufschwung für die Männer

In den Einzelrennen beim Saison-Höhepunkt hatten die Männer zuvor enttäuscht, schafften es in Sprint und Verfolgung nicht unter die Top 15. "Die Medaille ist jetzt eine Genugtuung", sagte Kühn. Sportdirektor Felix Bitterling ergänzte zu den schwachen Solo-Auftritten: "Die Dinge haben nicht zusammengepasst. Wenn sie gut gelaufen sind, haben sie nicht gut geschossen oder umgekehrt. Umso schöner, dass sie das Ding jetzt haben."

Das Staffel-Quartett holte das Optimum heraus, denn die Favoriten setzten sich erwartungsgemäß durch: Norwegen um Superstar Johannes Thingnes Bö siegte mit großem Vorsprung vor Frankreich. Für Horn und Co. war es die erste Team-Medaille seit Silber 2020 in Antholz. "So eine Medaille kann so eine ganze Saison aufhübschen. Das gibt uns allen einen Aufschwung", sagte Horn.