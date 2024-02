Biathlon: Preuß wird Sechste im WM-Sprint - Frankreich dominiert

Im Sprint über 7,5 Kilometer lief Franziska Preuß als beste des deutschen Quartetts auf Rang sechs. Nach einem Fehler hatte die 29-Jährige 1:05,3 Minuten Rückstand auf die siegreiche Französin Julia Simon, die ihre Teamkolleginnen Justine Braisaz-Bouchet (1 Fehler/+ 4,9 Sekunden) und Lou Jeanmonnot (1/+ 40,8 Sekunden) auf die weiteren Medaillenränge verwies. In Sophie Chauveau wurde eine weitere Französin Vierte. Es war der erste Vierfacherfolg für die französischen Skijägerinnen in der WM-Geschichte.

Im Vorjahr bei der Heim-WM in Oberhof hatte die zurückgetretene Denise Herrmann-Wick noch Gold für die DSV-Damen geholt. Preuß geht dennoch mit guten Chancen in die Verfolgung am Sonntag.