Biathlon Rees Vierter bei nächster Bö-Show in Antholz

Doll im Kampf ums Podest chancenlos

Zweitbester Deutscher wurde der fehlerfreie Justus Strelow als Neunter, Ex-Weltmeister Benedikt Doll (3) schaffte dank einer starken Laufleistung noch Rang zwölf. Der Schwarzwälder Doll, der vor einem Jahr in Südtirol den Massenstart kurz vor der Olympischen Winterspielen in Peking gewonnen hatte, war dieses Mal im Kampf um die Podestplätze chancenlos. Ein Fehler im Liegend- und sogar zwei im Stehendschießen waren zu viel für die größte deutsche WM-Medaillenhoffnung im deutschen Männerteam. "Stehend habe ich mich schon beim Anschießen nicht so gut gefühlt, und das Gefühl habe ich im Wettkampf nicht so los bekommen", sagte Doll.

Gar nicht erst antreten konnte der gesundheitlich leicht angeschlagene Lucas Fratzscher. Der zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup stark agierende Fratzscher war eigentlich für die WM-Generalprobe nominiert worden, um vielleicht noch die WM-Norm zu knacken. Für den Thüringer kehrte Philipp Nawrath zurück ins Team und wurde mit drei Strafrunden 39. David Zobel (2) belegte Platz 33, Johannes Kühn (4) musste sich mit Rang 54 begnügen.

Am Donnerstag war Denise Herrmann-Wick zum Auftakt auf den Olympia-Strecken von 2026 als Sechste beste Deutsche im Sprint, Janina Hettich-Walz hat als Siebte ebenfalls gute Aussichten auf ein gutes Resultat in der Verfolgung am Samstag. Zum Abschluss der Wettbewerbe stehen am Sonntag die letzten beiden Staffelrennen vor der WM in Thüringen an.