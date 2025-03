Biathlon: Rees nach schwerer Zeit wieder zurück

Umso größer die persönliche Genugtuung, dass der 32-jährige Skijäger am Wochenende zum Weltcup-Finale am Holmenkollen wieder in die Weltcup-Mannschaft zurückkehren konnte. Im zweitklassigen IBU-Cup in Otepää/Estland hat sich der Blondschopf vom SV Schauinsland mit Rang drei im Sprint, einem zweiten Platz im Einzel sowie als Mitglied der siegreichen Mixed-Staffel wieder für die Weltcup-Mannschaft empfehlen können. „Es war schön, dass ich mich nach einer schweren Zeit in den letzten drei Wochen zurückkämpfen konnte“, so Roman Rees. Bereits zuvor durfte sich der einzige Schwarzwälder der Weltcup-Mannschaft über eine Silbermedaille mit der DSV-Staffel bei der Europameisterschaft in Südtirol freuen.

Und die Motivation bei Rees für die letzten drei Wettkämpfe beim Saisonfinale in Oslo war groß. Mit Rang 14 im Sprint sowie Platz 15 beim abschließenden Massenstart-Rennen meldete sich Roman Rees eindrucksvoll in der erweiterten Weltspitze zurück. Drei „Fahrkarten“ beim Verfolger warfen ihn in der Tageswertung auf Rang 19 zurück. “Ich denke, die Leistungen jetzt über das Wochenende waren ein bisschen ein Fingerzeig, dass ich eher zu den Besseren im Team gehöre. Am Ende war es auf jeden Fall ein ganz guter Abschluss“, strahlte der gebürtige Freiburger über das ganze Gesicht.