Biathlon: Ruhe am Schießstand ebnet den Weg

Aber da steckte ihm dann doch die Krankheit noch in den Beinen, er fiel einem Rückstand von 24,6 Sekunden hinter die Biathleten aus der Ukraine und Norwegen auf Rang drei zurück. Elias Seidl blieb als dritter DSV-Starter beim ersten Schießen ebenfalls ohne Fehlschuss, musste aber beim zweiten Schießen dreimal nachladen – trotzdem ging er als Zweiter wieder auf die Strecke. Dort musste er den polnischen Kontrahenten Badacz passieren lassen und übergab an dritter Position liegend, an den deutschen Schlussläufer Leonhard Pfund (SC Bad Tölz). Auch er machte seine Sache gut und kam ohne Strafrunde durch das Rennen. Schließlich ging Gold an den großen Favoriten aus Norwegen und das DSV-Quartett jubelte über Silber. „Es war ein perfektes Schießen und es war mir bewusst, dass ich heute die Leistung am Schießstand bringen musste“, freute sich Fabian Kaskel über eine weitere Medaille.