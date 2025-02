Biathlon: SBW- Nachwuchs sammelt acht Medaillen

Während sich ihre Idole bei der aktuell in der Schweiz stattfindenden IBU-Biathlon-Weltmeisterschaft um Gold, Silber und Bronze duellieren, zeigte sich auch der Biathlon-Nachwuchs der Landesskiverbände hochmotiviert. Im Hohenzollern Skistadion am Fuße des Arber wurden mit dem Sprint, der Verfolgung sowie den Staffelwettkämpfen drei Wettbewerbe ausgetragen. Und mit achtmal Edelmetall reichlich bepackt, trat das SBW- Team mit Sportlern und Trainern und Betreuern schließlich die Heimreise in den Schwarzwald an.