Biathlon Schießdebakel: Herrmann-Wick nur 23. im Massenstart

Nach insgesamt fünf Schießfehlern, vier davon beim zweiten Liegendschießen, musste sich die 34-Jährige mit dem enttäuschenden 23. Platz zufriedengeben. Es war ihre schlechteste Weltcup-Platzierung in diesem Winter. Nur bei der Heim-WM in Oberhof war Herrmann-Wick im Massenstart nach fünf Fehlern als 24. schlechter gewesen.

Bei der vorletzten Saison-Station hatte die Einzel-Olympiasiegerin bereits am Samstag mit fünf Nachladern bei Rang drei in der Staffel den möglichen Erfolg und den Sieg in der Disziplin-Gesamtwertung aus der Hand gegeben und war danach sehr enttäuscht gewesen.