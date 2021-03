Biathlon-Weltcup Herrmann Sprint-Zweite in Nove Mesto - Eckhoff siegt erneut

Erstmals seit einem Jahr blieb die 32 Jahre alte Biathletin am Schießstand fehlerfrei, und schon klappte es mit dem nächsten Podium: Rang zwei im Weltcup-Sprint von Nove Mesto war für die in dieser Saison so oft enttäuschte Sächsin das dritte Podest des Winters.

"Ich freue mich extrem, dass es zum Saisonende noch so funktioniert", sagte Herrmann, die im vergangenen März mit zehn Treffern den Sprint in Tschechien gewonnen hatte. Jetzt bestätigte sie ihre gute Spätform. Denn am vergangenen Sonntag war Herrmann beim ersten Weltcupteil in Nove Mesto schon Zweite in der Verfolgung geworden.