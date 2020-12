Weltcup in Hochfilzen Norwegische Biathlon-Festspiele - Preuß Vierte

"Ich bin froh über den vierten Platz. So eine Platzierung ist schwer zu kriegen. Ein bisschen ärgert mich es aber auch, weil ich um 0,5 Sekunden am Podest vorbei bin. Aber so ist das Sportlerleben", sagte die 26-Jährige. Im Sprintwettkampf war die Bayerin einmal mehr beste Deutsche. "Es ist ein schönes, ein neues Gefühl, wenn man weiß, man ist dabei und kann angreifen", sagte Preuß.

Momentan geben die Norweger im Biathlon den Ton an. "Trippel norsk" jubelte die norwegische Zeitung "VG" nach dem neuerlichen Podest-Coup ihres Nationalteams in Tirol. Einen Tag nach dem Vierfacherfolg der Männer im Sprint schafften die Frauen am Freitag im Pillerseetal ein ähnliches Kunststück. "Es ist unglaublich, drei Norwegerinnen auf dem Podest. Das habe ich noch nie gesehen", sagte die stolze Siegerin Tiril Eckhoff.