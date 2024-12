Biathlon-Weltcup in Österreich Preuß stürmt mit zweitem Karrieresieg ins Gelbe Trikot

Nach Operation endlich ganze Saison fit?

In diesem Sommer hatte sich die Älteste im deutschen Frauenteam einem Eingriff an den Nasennebenhöhlen unterzogen, um endlich Stabilität in ihre so labile Gesundheit zu bringen. Das scheint sich bisher auszuzahlen. Denn Preuß erwischte es in ihrer Karriere so oft wie kaum eine andere. Fast nie kam sie gesund durch eine Saison, was die Bayerin bis jetzt mutmaßlich zahlreiche weitere Erfolge gekostet hat. Auch bei der WM in Nove Mesto im Frühjahr war sie als deutsche Medaillenkandidatin Nummer eins angereist, ging aber angeschlagen wieder mal leer aus.

"Ich hätte schon gerne auf viele Leiden verzichtet. Die Entscheidung, den Eingriff machen zu lassen und einen Entzündungsherd wegzuhaben, war einfach der Schlüssel", sagte Preuß in Tirol. Sie habe den ganzen Sommer "einfach ihr Ding trainiert und wenig Kompromisse gemacht". "Ich habe auf meine Erfahrung gehört. Ich weiß, was mir guttut, das habe ich versucht umzusetzen", erzählte Preuß: "Jetzt wird man für die ganze harte Arbeit im Sommer belohnt. Das ist schön, wenn es so bestätigt wird."

Preuß noch nicht in Topform

Die Rückkehr nach ganz oben freute auch die Trainer besonders, die mit Preuß harte Zeiten durchstehen mussten. "Wir haben seit vielen Jahren gesehen, was sie für ein Potenzial hat", sagte Frauen-Chefcoach Kristian Mehringer - und sieht noch Steigerungspotenzial: "Sie ist noch nicht in Topform, das muss sie auch nicht sein, sondern eher Richtung WM. Daran werden wir jetzt arbeiten."