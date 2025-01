Biathlon-Weltcup Wenn der Boden bebt: Grotians Rückkehr nach Oberhof

Umgesetzt hat sie ihre Strategie in der Vorsaison. Den kurzen Rückschritt in die B-Liga nahm sie als Herausforderung an. Er bringt sie sogar weiter in ihrer Entwicklung, was sie anfangs gar nicht erwartet hatte. Der Lohn: Bei der WM in Nove Mesto wird Grotian in ihrem ersten WM-Rennen überhaupt Vierte im Einzel, schießt erstmals viermal fehlerfrei. Die Krönung folgt mit Staffelbronze.

Private Tiefschläge vor Saisonstart

Auch jetzt musste Grotian einige Rückschläge hin- und Herausforderungen annehmen. Der Einstieg in die neue Saison fiel ihr schwerer als gedacht. "Ich habe gemerkt, dass mein Körper, sei es mental oder physisch, noch viel verarbeiten musste", schrieb Grotian auf Instagram. Sie konnte schwer entspannen, gar Selbstzweifel kamen auf.

Dieser Winter ist bis jetzt ebenfalls "ein kleines holpriges Auf und Ab". Während der letzten Vorbereitung in Vuokatti lag ihre Oma daheim im Sterben. Und sie musste sich von ihrer geliebten Hündin Nika verabschieden. Nach einer Erkältung startete Grotian mit den enttäuschenden Plätzen 50 und 48 in Kontiolahti in die Saison. Doch sie kämpfte sich zurück.

Jetzt muss sie Konstanz in ihre Leistungen bringen, vor allem im Schießen. Sie sei auf einem guten Weg, sagt ihr Bruder Tim, der sie auch trainiert. Und der muss, wie sie dem ZDF erzählte, so einiges aushalten. Denn die sonst eher ruhig daherkommende Grotian kann, wenn's nicht wie geplant läuft, auch schon mal laut und ungehalten werden. "Er tut mir manchmal leid, da gibt es auf die Kappe", sagte Grotian, die ihrem Bruder aber "unendlich dankbar" ist, auch wenn sie es nicht so oft zeige.