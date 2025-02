Biathlon-WM Mit letzter Kraft ins Ziel: Biathleten feiern WM-Bronze

Franzosen sind eine Klasse für sich

Vor 7500 Zuschauern in der Roland Arena im Kanton Graubünden auf gut 1400 Metern Höhe brauchte Grotian insgesamt vier Nachlader. "Ich hatte schon den ganzen Tag Kopfweh. Es tut mir wahnsinnig leid fürs Team, dass ich da nicht sauber durchgekommen ist", sagte die 20-Jährige, die dennoch die schnellste Startläuferin war und am Ende ihre zweite WM-Medaille bejubelte.

Sie schickte Preuß mit 19,6 Sekunden Rückstand hinter Spitzenreiter Frankreich ins Rennen. Während ihre Dauerrivalin Lou Jeanmonnot den Favoriten schon vorentscheidend auf Siegkurs brachte, musste Preuß zweimal nachladen. Zwar wuchs der Rückstand auf 55 Sekunden an, aber das DSV-Team war klar auf Medaillenkurs. "Es war extrem hart heute, es war nicht ganz das Gelbe vom Ei", sagte Preuß, die in allen Einzelrennen zu den Favoritinnen gehört und am Freitag im Sprint um Gold kämpfen will.

Nawrath wackelte beim Stehendschießen. "Gott sei Dank habe ich die Strafrunde vermieden, das war das absolut Wichtigste", sagte er. So ging es für Strelow im Kampf um Silber und Bronze in einen Dreikampf am Schießstand mit Italien und Tschechien. Und der Sachse holte alles aus sich raus und wurde mit seinem Team belohnt.