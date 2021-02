Biathlon-Weltmeisterschaft Deutsche Biathleten in Pokljuka weiter ohne WM-Medaille

Mit zwei Fehlern im letzten Schießen vergab die Sächsin auf Platz drei liegend am Sonntag die bislang beste Chance auf Edelmetall und wurde im slowenischen Pokljuka Achte in der Verfolgung. Damit war der schlechteste WM-Start der DSV-Skijäger seit acht Jahren perfekt. Auch 2013 hatte es im tschechischen Nove Mesto in der ersten WM-Woche kein Edelmetall gegeben. Während die Frauen wenigstens in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen konnten, sind die Männer um Olympiasieger Arnd Peiffer erschreckend weit weg von der Weltspitze.

"Ich war so nah dran, das ärgert mich extrem. Ich hatte es selbst in der Hand", sagte die enttäuschte Herrmann. Nicht nur am Schießstand hatte die Ex-Langläuferin Probleme, auch in der Loipe konnte sie nicht wie gewünscht Tempo machen. "Ich war muskulär ganz schön angeknockt. Auf der Strecke lief es nicht, wie ich es mir vorgenommen hatte", sagte sie. Das sei aber eigentlich sehr wichtig, "damit ich das Selbstvertrauen habe." Und so kam sie wieder erst an, als die Entscheidung schon gefallen war. Am Samstag hatte sie Bronze im Sprint als Vierte um nur 7,9 Sekunden verpasst.