Biathlon-WM in Lenzerheide "Unfassbar wichtig": Deutsche Sehnsucht nach Staffel-Gold

Auch Norwegen, Schweden oder Italien dürften vorn mitmischen. Seit Silber 2020 in Antholz wartet die Mannschaft auf eine Medaille, die Frauen erkämpfen erst im Vorjahr Bronze. Die Zeiten deutscher Seriensiege sind vorbei. Das Team-Event sei "unfassbar wichtig", sagte der Thüringer Philipp Horn: "Ich glaube, die ganze Saison hängt das Männerteam schon ein bisschen hinterher."

"Weit weg von den eigenen Erwartungen"

Immer wieder leisteten sie sich zu viele Schießfehler und erlebten in der ersten WM-Woche ein Debakel ohne einen Top-15-Platz in den Einzelrennen. Horn wurde dann über 20 Kilometer Siebter und zeigte aufsteigende Form. "Wir sind auch weit weg von unseren eigenen Erwartungen und ich weiß aus den letzten Jahren: so eine Staffelmedaille, die kann alles wieder aufhübschen", sagte Horn: "Deswegen weiß ich, dass es verdammt wichtig ist."

Horn und seine Kollegen wollen es unbedingt verhindern, so wie bei der WM vor zwei Jahren in Oberhof ohne eigene Medaille zu bleiben. Immerhin holten Justus Strelow und Philipp Nawrath schon Bronze-Plaketten in den Mixed-Wettbewerben, doch im reinen Kampf Mann gegen Mann reichte es bisher nicht. "Wenn wir alle unsere Leistung bringen, dann sind wir am Wochenende auf jeden Fall Medaillenkandidat. Und das ist das große Ziel", sagte Horn.