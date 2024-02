Biathlon-WM: Schneiders Gefühlsachterbahn: Vom Bus aufs Siegerpodest

Traurigkeit und Enttäuschung

Nach dem Verfolgungsrennen seien viele Tränen geflossen vor Traurigkeit und Enttäuschung. Viele Telefonate mit ihren Eltern, aber auch die Unterstützung des gesamten Teams hätten sie aufgefangen. "Es ist schön zu sehen, dass man belohnt wird, wenn man sich nicht fallen lässt", sagte Schneider.

Im Massenstart der besten 30 am Sonntag ist sie nicht dabei. Aber das kann sie mit dem Edelmetall in der Staffel verschmerzen. Sie blickt schon auf das letzte Trimester mit den Weltcups in Oslo, Soldier Hollow/USA und Canmore/Kanada voraus. "Ich hoffe, noch ein paar gute Rennen zu machen. Ich freue mich, auf das, was kommt", sagte Schneider. Die Erfahrung, erstmals als Schlussläuferin abgeliefert zu haben, dürfte helfen.