Biathlon-WM Vanessa Hinz verpasst hauchdünn Gold in Antholz

Nach Jahren im Schatten von Dahlmeier & Co. katapultierte sich die 27-Jährige mit dem Rennen ihres Lebens als WM-Zweite im Einzel in den Fokus und genoss jeden Moment ihres größten Erfolges - Glückstränen inklusive. "Vize-Weltmeisterin, dass ich das sagen kann, ist richtig cool und fühlt sich verdammt geil an", sagte die Bayerin nach dem erst dritten Podestplatz ihrer Biathlon-Karriere. Nach einer schwierigen Saison hatte sich nicht im Ansatz daran geglaubt, auf dem Podium stehen zu können.

Als es soweit war rief sie zuerst zu Hause ihre Mama an, ehe beim Anblick von Schwester Viktoria, die sie immer wieder aus dem sportlichen Tief herausgeholt hatte, die Tränen flossen. "Ich weiß, wie sie mitleiden. Wie hart es auch diese Saison war, sie haben nie aufgehört, an mich zu glauben", sagte Hinz und widmete die Medaille ihrer Familie. Auch wenn noch Rennen kommen, am Abend wollte sie sich einen Gin Tonic gönnen: "Das muss auch mal sein, denn man muss die Feste feiern, wie sie kommen. So einen Tag erlebt man vielleicht nie wieder in seinem Leben."