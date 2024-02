Biathlon: Zwischen Ruhe und Vollgas: Doll startet Abschiedstour

"Ich habe Lust, etwas Neues zu lernen", sagte Doll: "Und ich freue mich auch darauf, mehr Zeit zu Hause zu verbringen." Der Vater, aufgewachsen in Hinterzarten, der als Profisportler nebenbei ein Bachelor-Studium in Marketing und Vertrieb Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Furtwangen abschloss, will noch mal im Bereich Gebäudetechnik studieren. "Ich liebe diesen Sport und alles, was er abverlangt. Aber ich merke, dass ich meine Energie jetzt in neue Projekte stecken möchte und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen will", sagte Doll.