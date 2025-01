Biber in Schopfheim: See rückt rückt der Bahn auf den Pelz

Seit Ende des vergangenen Jahres sind die emsigen Nagetiere am westlichen Stadtrand am Werk: Am Schlierbach zwischen S-Bahn-Haltestelle und Skaterplatz auf der einen Seite sowie Regenklärbecken und Hubschrauberlandeplatz auf der anderen haben sie gleich zwei Dämme hintereinander gebaut – mit unübersehbaren Folgen.

Abgenagte Baumstümpfe

Am Bach entlang zeugen jede Menge gefällter Bäume und sauber abgenagte Baumstümpfe vom Treiben der nachtaktiven Tiere. Und nicht nur das: Der angestaute Schlierbach ist längst über die Ufer getreten, das Wasser breitet sich auf der Wiese zwischen Schlierbach und Bahnlinie zu einem See aus, ehe es weiter westlich über einen Entwässerungsgraben wieder in den Bach zurückfließt.