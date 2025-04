Bielefeld gegen Stuttgart: Termine, Tickets, Prämien: So läuft das DFB-Pokal-Finale ab

Wann kommt es zum großen Finale?

Das Endspiel steigt am 24. Mai um 20 Uhr, wie jedes Jahr ist das Berliner Olympiastadion der Austragungsort. Bielefeld drohen dabei übrigens ein paar stressige Tage und Wochen: Das Finale im Westfalenpokal, in dem die Arminen ebenso stehen, kann natürlich nicht wie geplant ebenfalls am 24. Mai stattfinden - der Verband arbeitet an Alternativterminen. Darüber hinaus könnte der Drittligist die Aufstiegs-Relegationsspiele zur 2. Liga erreichen, die am Mittwoch vor und am Mittwoch nach dem großen DFB-Pokal-Finale anstünden.

Wie kommt man an Tickets für das Spiel?

Den beiden Teams stehen gewisse Kartenkontingente zur Verfügung, die über die vereinseigenen Verkaufskanäle verteilt werden. Der öffentliche Verkauf ist ab 10. April, 10 Uhr, über das Ticketportal des Deutschen Fußball-Bundes freigeschaltet. Dann gilt das Prinzip "first come, first served", also die schnellsten Ticketanfragen werden berücksichtigt. Anders als in den Vorjahren gibt es diesmal keine Bewerbungsphase oder Verlosung. Pro Bestellung können bis zu vier Tickets gekauft werden. Die Karten in drei Kategorien kosten zwischen 75 und 180 Euro. VIP-Tickets können schon jetzt bestellt werden.