Bilanz der Narren: Freude über friedliche Fasnacht in Zell

Ein Hürus mit Charme

Die Empfänge der Vogteien an den voll besetzten Chappeobenden wurden als witzig, bunt und ideenreich beschrieben. Dabei attestierte Mauthe dem diesjährigen Hürus „Flo vom Wilde Ma“ (Florian Hassler) viel Mutterwitz, Charme und Liebe zu seinem Amt. An den Fasnachtstagen hätten die Fußgruppen und Vogteien mit ihren Wagen wieder einmal alle Register gezogen. Stolz lobte Mauthe die „unglaubliche Qualität“ des Zeller Umzugs. Auch die 100. Auflage des Altwiiberrennens war Thema. Mit einigen Elementen sei man in die Moderne übergegangen, aber ansonsten wären vermutlich die Gründerväter dieser Veranstaltung stolz auf diese tollkühnen Alten, die mit Witz und Akrobatik die Kirchstraße zum Beben brachten, so Mauthe. Der Zuschauerstrom habe an allen Hochtagen der Fasnacht kein Ende genommen, die vielen Zeller Beizen seien zu allen Zeiten voll gewesen.

Die Fasnacht wurde auch in Zell von vielen jammernden Narren bei der Verbrennung am Dienstag beendet. Foto: zVg/FGZ

Für Sicherheit gesorgt

An den Fasnachtstagen hätten die Sicherheitsmaßnahmen mit Security und Straßensperren gegriffen, so dass es eine rundum fröhliche und harmonische Zeller Fasnacht gewesen sei. Die Sperrungen zu meisten, sei ein großer Aufwand gewesen, der nur durch die Hilfe von Feuerwehr, Werkhof und dem Busunternehmen Heizmann möglich wurde. Auch habe man mit einer Plakataktion die Besucher bezüglich K.o.-Tropfen aufgeklärt und das Personal sei geschult worden. Bis auf den Vorfall mit dem Pfefferspray (wir berichteten) habe es keine Zwischenfälle gegeben, teilt die FGZ auf Nachfrage unserer Zeitung mit.