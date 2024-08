Bilanz gezogen: Für mehr Mut und Pragmatismus in der Politik

Wir haben versucht, offenzubleiben und unsere Dienstleistung allen anbieten zu können, die Unterstützung brauchten. Die Zahl der Arbeitslosen ist damals nur leicht angestiegen.

Sie haben aus erster Reihe die Massenarbeitslosigkeit der 1990er, die Weltwirtschaftskrise der 2000er und die Hartz-Reformen erlebt. Jede Krise hinterlässt Spuren. Wie ist es derzeit um den regionalen Arbeitsmarkt bestellt?

Derzeit erleben wir eher Zurückhaltung bei Einstellungen. Es gibt zwar eine hohe Beschäftigtennachfrage, aber nur, wenn der Kandidat alle Anforderungen erfüllt. Ansonsten zeigt sich die Wirtschaft aufgrund der weltweiten Krisen eher zurückhaltend. Für Unsicherheit sorgen auch die Transformation der Wirtschaft und Energiefragen, bei denen manchmal politisch nicht klar ist, wohin die Reise geht. Wir sind aber mit den Unternehmen in gutem Kontakt und schauen, wie wir sie unterstützen können. Die Qualifizierung von Beschäftigten spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Der demografische Wandel ist sicher auch eine Herausforderung.

Richtig. Wir werden hier mehrere tausend Menschen pro Jahr verlieren, die dem Arbeitsmarkt zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Dann wird uns auch die Transformation alleine nicht helfen. Hier braucht es eine Offenheit für die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland. Das betrifft auch junge Menschen, die für eine Ausbildung zu uns kommen oder erst nach ihrem Studium oder ihrer Ausbildung den Weg zu uns finden.

Gesteuerte Zuwanderung: Sie haben also Wünsche an die Politik?

Ja. Aber nicht nur an die Politik, sondern auch an die Gesellschaft. Denn jeder erlebt doch, dass es in allen Bereichen des täglichen Lebens immer länger dauert. Man wartet lange auf einen Arzttermin oder einen Handwerker, und im Hotel- und Gaststättenbedarf ändern sich die Öffnungszeiten. Oder denken Sie an Einschränkungen im Einzelhandel. Da besteht Handlungsbedarf!

Es dauert zu lange, bis Fachkräfte einreisen dürfen. Ein Nadelöhr stellen hierbei die Botschaften im Ausland und lange Bearbeitungszeiten dar. Auch bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse müsste es schneller gehen. Daher wünsche ich mir ein Stück weit mehr Mut und Pragmatismus seitens der Politik. Sogenannte Fiktionsbescheinigungen können meiner Ansicht nach für Entspannung sorgen.

Man hat den Eindruck, dass sich die Agentur für Arbeit in einem andauernden Krisenmodus befindet.

Krise ist für uns Normalität und zugleich Herausforderung. Es ist ein ständiger Wandel. Für unsere Mitarbeiter bedeutet dies, dass sie sich immer wieder auf etwas Neues einstellen müssen. Das bereitet Mühe, macht aber auch Spaß, weil man eine Herausforderung erlebt. Und sie wird auch gesellschaftlich wahrgenommen.

Thema Fachkräftemangel: Allerorten werden händeringend Mitarbeiter gesucht – die Lage zur nahen Schweiz verstärkt das Problem. Was raten Sie Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen?

Immer mit uns in Kontakt treten, unsere Dienstleistungen anfordern und über diesen Weg gemeinsam nach Lösungen suchen! Wir sehen immer noch ein Beschäftigtenpotenzial bei Menschen, deren Leistungsvermögen nicht sofort erkennbar ist. Potenziale gibt es auch bei jungen Menschen, die sich zum Teil verzögert über den Einstieg ins Berufsleben entscheiden. Über Qualifizierungsmaßnahmen können ebenfalls Stellen besetzt werden. Nicht zuletzt möchte ich nochmals die gesteuerte Zuwanderung von Arbeitssuchenden erwähnen, die in ihren Ländern keine Beschäftigung finden.

Oder Menschen, die ihr Land verlassen müssen, Stichwort Ukraine.

Ja, aktuell erleben wir bei ukrainischen Schutzsuchenden, dass viele mit einem akademischen Hintergrund zu uns kommen. Allerdings müssen sie auf die Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse warten. Ich würde es begrüßen, wenn die Betroffenen direkt in ihren Berufen tätig werden könnten und der Anerkennungsprozess parallel läuft. So könnten im Landkreis Lörrach sicher einige Lücken geschlossen werden.

Wir sehen es zum Beispiel bei den jungen Menschen aus Indien, die hierzulande eine Ausbildung im Fleischerhandwerk absolvieren, weil sie zuhause keine Chance erhalten. Übrigens: Für Unternehmen ist es ein großer Aufwand, sich um Zugewanderte zu kümmern, die hier neu Fuß fassen wollen. Wir wissen, wo die Schwachstellen sind, und haben das in die Politik getragen. Zum einen mahlen die Mühlen der Politik langsam, zum anderen gibt es auch Menschen, die diese Entwicklung nicht akzeptieren.

Bei der Arbeitsaufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine schneiden andere Länder besser ab.

Hier dreht sich die Frage darum, wie Menschen als Beschäftigte gezählt werden. Wer zum Beispiel in den Niederlanden drei Stunden arbeitet, gilt als Beschäftigter. In Polen und in den Baltischen Staaten ist es aufgrund desselben Sprachstamms einfacher, eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen. Die Betroffenen brauchen kaum Sprachkenntnisse und können sofort loslegen. Außerdem weisen diese Länder ein ähnliches Ausbildungssystem auf wie die Ukraine. Und zur Statistik: Wir liegen mit einer Beschäftigungsquote von 28 Prozent im europäischen Mittelfeld. Übrigens: Viele alleinerziehende Mütter haben bei uns Schutz gesucht. Probleme im Beruf gibt es dann, wenn die Kinder nicht betreut werden können.

Qualifizierung ist das A und O: Bei Langzeitarbeitslosen hätten Sie zum Ende Ihrer Dienstzeit sicher bessere Ergebnisse gesehen.

Wir erkennen eine leichte Entspannung. Aber: Wenn Sie mehrere Jahre nicht arbeiten, können Sie nicht von heute auf morgen acht Stunden arbeiten oder fünf Stunden lernen. Das ist für viele Langzeitarbeitslose einfach nicht möglich. Wir versuchen, die Menschen über Programme an Tagesstrukturen heranzuführen, was aber nicht einfach ist. Da wünsche ich mir, die Betroffenen leichter zu erreichen. Und: Ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie arbeiten wollen.

Digitalisierung, KI und neue Wirtschaftskrisen: Wie sehr wird sich der Arbeitsmarkt verändern und die Menschen vor neue, nie dagewesene Herausforderungen stellen?

Wir werden Prozesse erleben, die uns noch gar nicht bekannt sind. Denken Sie nur daran, was heute mit dem Handy alles möglich ist. Vor einigen Jahren war noch nicht daran zu denken. Im Arbeitsmarkt und in der Pflege werden neue Entwicklungen fehlende Arbeitskräfte kompensieren. Stichwort Robotik. Wir werden Unterstützungssysteme erfahren, die uns von der Routinearbeit entlasten. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie wir weniger gut ausgebildete Menschen in einem Arbeitsmarkt mit weniger Beschäftigungsmöglichkeiten integrieren können. Die Vorbereitung auf die Zukunft mit all ihren noch ungeahnten Möglichkeiten muss in der frühkindlichen wie auch in der schulischen Bildung beginnen. Qualifikationen werden noch viel stärker nachgefragt werden, als es derzeit der Fall ist. Denn der Umfang von reinen Helfertätigkeiten wird sich deutlich verringern.

Unser Bildungssystem muss dieser Entwicklung Rechnung tragen.

Unbedingt. Ich wünsche mir, dass die Zeit des gemeinsamen Lernens der Kinder verlängert wird, sprich, Abkehr von der vierjährigen Grundschulzeit hin zu sechs Jahren wie in Bayern und in der Schweiz. Und: Jugendliche, die schulmüde sind, sollten nicht, nur um eine Berufsschulpflicht zu erfüllen, in ein Schulsystem gesteckt werden, in dem ihnen nicht wirklich geholfen werden kann. Für mich ist das vergeudetes Potenzial. Vielmehr müssen wir diese jungen Menschen motivieren und fit für den Arbeitsmarkt von morgen machen.