Zu den fünf beliebtesten Filmen gehörten vergangenes Jahr die Animationsfilme "Alles steht Kopf 2", "Ich - Einfach unverbesserlich 4" und "Vaiana 2". Auch der Marvel-Blockbuster "Deadpool & Wolverine" und das Science-Fiction-Drama "Dune: Part Two" überzeugten an den Kinokassen. Bei den deutschsprachigen Filmen zog 2024 "Die Schule der magischen Tiere 3" die meisten Besucher an.