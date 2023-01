Bilanz Norddeutsche Seehundstationen ziehen rund 400 Jungtiere groß

"Es war die erfolgreichste Saison in der Geschichte der Seehundstation", sagte die Leiterin der Station in Friedrichskoog, Tanja Rosenberger, der Deutschen Presse-Agentur. 96 Prozent der Jungtiere seien erfolgreich aufgezogen worden. Die Einrichtung im ostfriesischen Norddeich nahm 2022 so viele Heuler, also verwaiste Jungtiere, auf wie noch nie zuvor in ihrem gut 50-jährigen Bestehen.

An der Grenze der Belastungen

"Das hat uns an die Grenze der Belastung gebracht", sagte der Leiter der Norddeicher Station, Peter Lienau. Für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger sei es eine "gigantische Arbeitslast" gewesen. Demnach kamen in der Geburtensaison zwischen Anfang Mai bis Ende Juli 199 Jungtiere zur Aufzucht in die Norddeicher Station - vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 waren es 181 Tiere. Während der Pandemie 2020 und 2021 waren die Zahlen in Niedersachsen deutlich niedriger.