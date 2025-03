Bilanz: Weiler Buurefasnacht ein „Sinnesschmaus“

Akteure ziehen Bilanz

Verschiedene Beteiligte zogen im Gespräch mit unserer Zeitung Bilanz. Frank Schmohl, der am Monsterkonzert an der Bühne eins kommentierte, ist Kassierer der IG Straßenfasnacht. Das Wetter habe der Veranstaltung „in die Karten gespielt“. Und das neue Konzept sei „voll aufgegangen“. Beide Spielorte, also das Narrefescht auf dem Lindenplatz und das Guggemonster-Konzert seien so näher zusammengerückt. Auch der Kinderumzug, der am Berliner Platz endete, habe so einen schönen Rahmen erhalten.

Für die Bewirtung an der Ehrentribüne war Claudia Dreher zuständig. Sie habe den Umzug gut gefunden. „Allerdings war das Monsterkonzert mein Favorit.“ Dort war sie Ansprechpartnerin bei möglichen Vorkommnissen und hielt Kontakt zur Leitung. Auch wenn alle Beteiligten nach dieser Fasnacht sich „ausgelaugt“ gefühlt hätten: Es sei eine tolle Saison gewesen, schloss Dreher.