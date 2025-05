Bilanz Weiler ESC-Festival: Viel los trotz kleinem Budget

140 Besucher seien im Museum Weiler Textilgeschichte anlässlich des „Offenen Kesselhauses“ gezählt worden. Auch die Kuratorenführung im Stapflehus sei auf Interesse gestoßen. Weniger Erfolg hatte der Vortrag von Irving Wolther, bei dem der größere Teil der Stühle leer blieb.

Die Stadtrundfahrt mit Stadtführerin Monika Merstetter kam gut an. Foto: Oliver Welti

Auch persönliches Feedback habe er erhalten, erklärte Spörrer: Er sei von Personen angesprochen worden, denen das Konzert von Nicole sehr gefallen hat. Gelobt worden seien auch der Vortrag von Dr. Eurovision, die Podiumsdiskussion zum Thema „Wie politisch ist der ESC?“ und die Stadtrundfahrt, sagt er.

Ein Höhepunkt sei die Mitwirkung an der Eröffnungsparade des ESC in Basel gewesen, die Michael Lindemer eingefädelt hatte, heißt es weiter in der Presseerklärung.

Spörrer wirkte als DJ im Kesselhaus mit

Zusammenfassend hält Spörrer fest: „Weiler Kulturschaffende in das Programm einzubinden, hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Wir konnten diesen dadurch einerseits durch Marketing mehr Präsenz ermöglichen, andererseits Menschen erreichen, die wir sonst nicht hätten ansprechen können.“

Oberbürgermeisterin Diana Stöcker hebt den medialen Mehrwert für die 3-Länder-Stadt hervor: „Durch die Teilnahme an der Eröffnungsparade in Basel waren wir in internationaler TV-Liveberichterstattung präsent. Darüber hinaus gab es durch unser Festival so viel überregionale Berichterstattung wie selten zu Weil am Rhein.“

Übrigens: Kulturamtsleiter Spörrer trug auch selbst dazu bei, den Kostenrahmen klein zu halten. Bei allen drei Public-Viewing-Abenden legte er als DJ Musik auf.