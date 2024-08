Ab dem Schuljahr 2026/2027 gilt der Anspruch auf Ganztagsbetreuung und -förderung für Kinder im Grundschulalter. Sie haben dann ein Anrecht auf jeweils acht Stunden Betreuung und Förderung an fünf Tagen in der Woche. „Diese Förderung ist stufenweise, beginnend mit der Klassenstufe eins, verbindlich umzusetzen“, erläutert die Stadt in einem Faktenblatt.