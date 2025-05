Bildung: Der Kindergarten Hasel ist ein Thema im Dorf

Durch Spenden ermöglicht

116 000 Euro hatte das gekostet. Möglich haben den nun gelungenen Spielplatz Spenden von rund 6000 Euro gemacht. 3000 Euro kamen vom Heimat- und Höhlenverein, 2000 Euro vom Frauenverein , 100 Euro von der Sparkasse und 205 Euro aus einer Kollekte. Rund 110 000 Euro waren noch zu stemmen: Die evangelische Kirchengemeinde gab 30 Prozent dazu, für die politische Gemeinde blieb eine Beteiligung von 70 Prozent. Der Mitteilung von Littwin in der Sitzung des Gemeinderats zufolge, sollen am kommenden Montag die Maurerarbeiten zum Ausbau beginnen.

Großes Interesse der Bürger am Kindergarten

Neun Gewerke und damit der Großteil der Arbeiten sind als Aufträge vergeben. Ausschließlich regionale Anbieter haben sich durchgesetzt, wie Littwin erläutert. Großes Lob gab es von Seiten der Verwaltung für das Architekturbüro. Dort werde offenbar schnell und zuverlässig gearbeitet, meinte Littwin. Der Architekt hatte für die vergebenen Gewerke mit einer Auftragssumme von 161 000 Euro geplant. Die Auftragssumme beläuft sich auf 154 000 Euro. Wie groß das Interesse in der Bevölkerung am Kindergarten Hasel ist, konnte an der Zahl der Zuhörer in der Sitzung des Gemeinderats abgelesen werden. Rege verfolgten sie die Diskussion und fragten nach dem genauen Terminplan für den Ausbau. „Die Zeit für den Ausbau müsste bis Herbst reichen, der Personalbestand ist momentan noch die Unbekannte“, beantwortete Littwin eine Frage.