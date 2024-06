Bildung "Historisch" - Kultusministerkonferenz stellt sich neu auf

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) plädierte dafür, "dass wir uns nicht zu sehr treiben lassen von Ängsten vor irgendwelchen Wahlergebnissen". Aber natürlich müsse man auch "dafür Sorge tragen, dass nicht einzelne Länder wesentliche Entwicklungen blockieren können".

Forderung nach Digitalpakt 2.0 für Schulen

Im Streit mit dem Bund um Geld für die Digitalisierung an Schulen fordern die Länder, das die Verhandlungen zum Förderprogramm Digitalpakt Schule 2.0 so schnell wie möglich abgeschlossen werden. "Unsere Kinder und Jugendlichen, Schulen und Schulträger können nicht auf die dringend benötigten digitalen Investitionen warten", sagte Streichert-Clivot (SPD). Man erwarte, dass sich der Bund konstruktiv in die Verhandlungen einbringe.

Seit Monaten dringen die Länder beim Bund auf Klarheit über die Finanzierung der geplanten Neuauflage eines milliardenschweren Förderprogramms. Die KMK will vom Bund ab 2025 jährlich mindestens 1,3 Milliarden Euro zur Finanzierung und Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur. "Wir erwarten für Anfang Juli eine klare Äußerung des Bundes, wie hoch der Finanzierungsanteil des Bundes sein wird", sagte die KMK-Präsidentin.