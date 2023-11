Bildung in Schönau: Schüler präsentieren Erlerntes vor Publikum

Im Rahmen dieser Woche lernten die Schüler der fünften Stufe, wie man gute Plakate erstellt und präsentiert. In kleinen Gruppen hatten sie die Aufgabe, ein Tier vorzustellen. Bereits im Oktober ermöglichte ihnen ein Ausflug zum Steinwasen-Park in Oberried, die Informationen direkt am lebenden Objekt zu sammeln und Bilder für die Plakate zu machen. Auch in Stufe sechs war was los: Es drehte sich alles um die Bundesländer Deutschlands. Die Schüler erstellten in Vierer-Teams eine umfangreiche Mappe zu jeweils einem Bundesland.

Diese enthielt ein Inhaltsverzeichnis, die Daten und Fakten zum Bundesland, zahlreiche Informationstexte, Zeichnungen und Bilder. Zudem lernten sie, wie man Internetquellen korrekt zitiert. Die Schüler der siebten Stufe beschäftigten sich mit verschiedenen Berufen und erarbeiteten eine Präsentation. Dabei erhielten sie einen umfassenden Einblick in verschiedene Berufsfelder, für die unterschiedliche Schulabschlüsse erforderlich sind. Dabei lernten sie Berufe aus dem kaufmännischen, handwerklichen, technischen und sozialen Bereich kennen, informiert die Schule.