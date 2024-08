Bildung in Schopfheim: Auch Testballone im VHS-Programm

Schutz vor Radon

Besonders betont Nuiro den Vortrag „Schutz vor Radon – radonsicher leben“ am 20. November, der vom Umweltministerium gebührenfrei angeboten wird. Denn Schopfheim sei Radon-Gebiet und auch die VHS habe an ihrem Sitz in Schopfheim mit dem Problem zu kämpfen. Neu im Bereich Geschichte sind Vorträge zur Wasserwirtschaft in der Antike mit einer habilitierten Ägyptologin.

Die Reihe „Philosophisches Frühstück“, die guten Anklang fand, setzt die VHS mit neuen Themen fort. Gleiches gilt für die „Forscher-Vormittage“ für Kinder. Im Bereich Kultur geht es um Erich Kästner, der dieses Jahr seinen 125. Geburtstag hätte, und ganz neu ist das „Impro-Theater für Anfänger“ mit Kursleiter Guido Chudoba.

Die Teilnehmerzahlen bei den Kursen seien noch nicht so hoch wie im Jahr 2019, dem Jahr vor Corona, die Auswertungen von 2023 zeigten aber, dass die Zahlen wieder steigen, sagt Nuiro. Die Zusammenarbeit mit dem oberen Wiesental laufe gut, berichtet die VHS-Leiterin über den Zusammenschluss der Volkshochschule mehrere Städte und Gemeinden. Demnächst stehe nach dem Umzug des VHS-Büros in Schönau aus dem Rathaus in die ehemalige Touristinfo die Einweihungsfeier an.