Verlust von 160 000 Euro

Die VHS schloss das Jahr 2023 laut Sitzungsunterlagen mit einem Verlust von rund 145 000 Euro, im Jahr 2022 waren es 139 000 Euro. Erwartet wurde ein Verlust von fast 160 000 Euro. Derweil tragen die Kommunen die Fehlbeträge „ihrer“ Außenstellen. Für Hausen sind dies rund 4800 Euro, für Maulburg rund 3900 Euro, für Schönau knapp 5000 Euro, für Todtnau etwa 4500 Euro und für Zell annähernd 6900 Euro. Der Schopfheimer Gemeinderat hatte der VHS einen Betriebskostenzuschuss von bis zu 160 000 Euro bewilligt.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist laut VHS-Wirtschaftsplan ein Verlust von 141 500 Euro veranschlagt. In den Außenstellen wird mit folgenden Verlusten gerechnet: in Hausen mit 900 Euro, in Maulburg mit 4100 Euro, in Schönau mit 12 000 Euro, in Todtnau mit 19 900 Euro und in Zell mit 19 300 Euro.