Befürworter argumentieren, das Christentum sei ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen Gesellschaft. Kritiker dagegen betonen, der Lehrplan bevorzuge das Christentum stark gegenüber anderen Glaubensrichtungen und könne damit gegen die US-amerikanische Verfassung verstoßen. Außerdem seien die Inhalte nicht altersgerecht. Der biblische Inhalt dominiere so stark, dass den Schülern nur wenig Zeit bleibe, Lesefluss und andere wichtige Fähigkeiten zu entwickeln.

Auch in anderen Staaten im Süden der USA versuchten Republikaner zuletzt, der Religion in öffentlichen Schulen mehr Gewicht zu geben. So sollen in Louisiana in Klassenzimmern und Hörsälen staatlicher Schulen und Universitäten die Zehn Gebote angebracht werden. Bürgerrechtsgruppen halten das für verfassungswidrig und gehen rechtlich dagegen vor.