Bima-Quartier an der Zollstraße Weil am Rhein: Gewinner des Architekturwettbewerbs steht fest

Das Preisgericht tagte vor kurzem im Weiler Rathaus. Sowohl in die Vorbereitung als auch in der Jury des Verfahrens sei die Stadtverwaltung Weil am Rhein eng eingebunden gewesen. Alle Entwürfe werden ab Dienstag, 25. Februar, im Rathaus-Foyer öffentlich ausgestellt, heißt es in einer Mitteilung.

„Hohe Qualität der Entwürfe“

Ehe der Vorsitzende des Preisgerichts, Fred Gresens (Bezirksvorsitzende der Architektenkammer Südbaden), mit dem Büro „K 9 Architekten“ aus Freiburg den Gewinner bekanntgab, würdigte das Preisgericht die sehr hohe Qualität der abgegebenen Entwürfe. So wurden drei dritte Preise, ein zweiter und ein erster Preis vergeben.