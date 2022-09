Aaron Wälchli, Sänger und Gitarrist, und Tim Josko haben am Dienstag dem Kindergarten eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreicht. Das Geld ist der Erlös des Benefizkonzerts vom 30. Juli bei Josko Fitness in Binzen. Der Spendenscheck wurde im Sonnengarten überreicht, dem Naturrefugium von Grundschule, Hort und Kindergarten oberhalb der Kinderschule. Das 5000 Quadratmeter große Grundstück hat die Gemeinde von einem Binzener Bürger gekauft, wie Bürgermeister Andreas Schneucker berichtete. Caroline Flensberg-Weick vom Team Nordhaus sagte: „Diesen Ort nutzen die Kinder, um Natur zu erleben und kennenzulernen.“ Aaron Wälchli sang an der Gitarre „Three Little Birds“ und „Heart of Gold“. Foto: Christoph Schennen