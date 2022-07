Während des zweiten Weltkriegs wurden zusätzlich zu den Feuerwehrübungen militärisch gefärbte Übungen angesetzt. Nach der notwendigen Neuausrichtung nach dem Krieg gab es 1969 ein erstes großes Feuerwehrfest in Binzen. 1972 beschaffte die Gemeinde unter dem damaligen Bürgermeister Fritz Schweigler der Wehr als „Jubiläumsgeschenk“ das erste Löschgruppenfahrzeug (LF8 TS). Ein Jahr später wurde der Feuerwehrkeller als Mannschaftsraum ausgebaut. 1976 konnte ein zweites Fahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen (MTW) in Betrieb genommen, und gleichzeitig der Fahrzeugbestand um ein gebrauchtes Tanklöschfahrzeug mit 2400 Liter Wassertank und einer Feuerlöschpumpe FP 8/8 ergänzt werden. Vor 31 Jahren wurde die Jugendfeuerwehr gegründet. In den letzten 30 Jahren investierte die Gemeinde sowohl unter dem ehemaligen Bürgermeister Ulrich May als auch unter seinem Nachfolger Andreas Schneucker weiterhin stark in die Leistungsfähigkeit der Wehr. Angeschafft wurden ein neuer Mannschaftstransportwagen und ein Löschfahrzeug (LF16/12). 1998 wurde das neue Gerätehaus an der Rümminger Straße eingeweiht. Über 1300 freiwillige Arbeitsstunden leisteten die Feuerwehrleute dazu. Damals war die Aktivwehr auf 20 Mitglieder geschrumpft. Mit einer Werbekampagne gelang es, sie wieder auf über 30 Mitglieder aufzustocken. Diese Größe, 35 aktive, davon zwei Frauen, hat die Binzener Feuerwehr auch im Jubiläumsjahr.