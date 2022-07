Binzen 150 Marktstände

Schülerfest der Grundschule

Zwischen 14 und 16 Uhr ist zudem in und an der Gemeindehalle in Binzen ein großes Schülerfest geplant, das der Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal in Kooperation mit der Grundschule organisiert. Neben einer Ausstellung von Kunstwerken, die in einem Kunsttherapieprojekt in der Grundschule entstanden sind, wird das Musical „Vorsicht, Piraten!“ aufgeführt.