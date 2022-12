Binzen . Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 7.40 Uhr auf der Bundesautobahn 98 in Höhe der Ausfahrt Binzen ereignet. Wie laut Pressemitteilung der Polizei bisher bekannt ist, befuhr der 21-jährige Fahrer eines schwarzen Hyundai die A 98 von Lörrach kommend in Richtung Weil am Rhein. Etwa in Höhe des Abfahrtsastes Binzen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke.