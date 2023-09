Binzen 21 Regel- und eine Sprachvorbereitungsklasse werden gebildet

Somit könnten alle Kontingentstunden erteilt werden. Es gibt an der Grundschule Vorderes Kandertal sowie den Außenstellen 21 Regelklassen und eine Vorbereitungsklasse. Eng ist es auch in Binzen bei den Krankheitsvertretungen. Es kann also auch im Vorderen Kandertal die Situation auftreten, dass bei Ausfall von Lehrkräften wieder Unterricht nicht erteilt werden kann. Insgesamt arbeiten 30 staatliche Lehrkräfte und eine kirchliche Lehrkraft an den vier Schulstandorten.

In Binzen werden drei Klassen zum ersten Mal mit Kindern, die im Halbtagsbetrieb und im Ganztagsbetrieb angemeldet wurden, unterrichtet. Bisher wurden Klassen strikt nach Ganztagskindern (in Binzen) und Halbtagskindern (in Binzen und den anderen Schulstandorten Eimeldingen, Rümmingen und Schallbach) getrennt unterrichtet.