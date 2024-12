Ein 44-jähriger Autofahrer musste am Freitag gegen 16.28 Uhr an der Behelfsauffahrt Binzen der A 98 eine Notbremsung machen, weil zwei auffahrende Fahrzeuge ihn dazu zwangen. Er wechselte auf den linken Fahrstreifen, um zwei Fahrzeuge den Weg frei zu machen. Ein Audi fuhr erst sehr langsam mit eingeschalteter Warnblinkanlage, zunächst halb auf dem Beschleunigungsstreifen und halb auf dem rechten Fahrstreifen. Danach wechselte der Audi auf den rechten Fahrstreifen. Das zweite Fahrzeug wollte überholen, doch der Audi sei auch auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht unter Tel. 07621/9 80 00 Zeugen des Vorfalls.