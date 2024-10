Binzen: 450 Teilnehmer bei „Tour de Hieber“ unterwegs

Trotz kleiner Wetterkapriolen am Nachmittag ging laut Mitteilung die Entenregatta planmäßig an den Start. Die quietschgelben Enten schwammen um die Wette, und die Gewinner standen bei der Wassergeschwindigkeit schnell fest: Platz eins bekam die Nummer 06155 vor 04938 (Platz zwei), 02071 (Platz drei) und 0305 (Platz vier). Die Gewinner werden gebeten, sich möglichst rasch in ihrem lokalen Hieber-Lebensmittelmarkt zu melden, heißt es.